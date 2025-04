Tunisie : Météo du dimanche 6 avril 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux ce dimanche 6 avril, accompagné de pluies éparses sur le nord et le centre. Ces précipitations seront temporairement orageuses l’après-midi, notamment sur le centre, Sfax et le sud-ouest, avec possibilité de chutes de grêle par endroits.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et de secteur est sur le sud. Il sera relativement fort à fort sur les côtes nord et dans le sud, avec des phénomènes de sable locaux, et plus faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée au nord, peu agitée à agitée sur le Golfe de Gabès, et peu agitée sur les autres côtes.

Côté températures, les maximales varieront entre 17 et 21°C sur le nord, le centre et le sud-est, entre 23 et 28°C sur le reste du territoire, et pourront atteindre localement 33°C dans l’extrême sud.