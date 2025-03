Gaza sous les bombes : les forces israéliennes intensifient leurs attaques

Le 21 mars 2025, les forces d’occupation israéliennes ont poursuivi leur offensive meurtrière contre la bande de Gaza, menant plusieurs raids aériens et une incursion terrestre à l’ouest de Beit Lahia, au nord du territoire.

Dans le cadre de cette quatrième journée de reprise des hostilités, après la rupture du cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier dernier, les forces israéliennes ont effectué des dizaines de frappes, causant de nouvelles victimes et blessés. Les avions de l’occupation ont ciblé des terres agricoles et une serre, faisant deux blessés. Par ailleurs, l’armée israélienne a détruit le bâtiment de l’hôpital turc de l’Amitié pour les malades du cancer et celui de la faculté de médecine de l’Université islamique au centre de Gaza. Les forces d’occupation ont également mené une incursion dans le camp de Tl al-Sultan, sous un bombardement d’artillerie et des tirs nourris. Simultanément, l’artillerie israélienne a bombardé la ville de Beit Lahia, au nord de Gaza, en coordination avec l’avancée des troupes dans la partie ouest de la ville.