Tunisie – Libéria : Un duel décisif pour les qualifications au Mondial 2026

La sélection tunisienne de football sera opposée au Libéria ce mercredi, pour le compte de la 5e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 (groupe H). Ce match, qui se déroulera à Monrovia à partir de 17h00 (heure tunisienne), est loin d’être une formalité pour les aigles de Carthage au même titre que les Libériens, d’ailleurs, qui nourrissent des ambitions bien définies dans cette course à la qualification.

En effet, leader incontesté du groupe H avec 10 points, l’équipe de Tunisie arrive en position de force, à la faveur des performances solides enchaînées lors des éliminatoires (trois victoires et un match nul). Cependant, ce déplacement au Libéria ne sera pas une simple formalité, d’autant plus que l’équipe devra composer avec certaines absences dont le forfait du nouveau venu, le portier de l’US Monastir Abdessalem Hlaoui, victime d’une blessure musculaire lors de la séance d’entraînement de dimanche et remplacé par le gardien de but de l’US Ben Guerdane, Noureddine Farhati.

Le Onze national devra, également, se passer de son milieu de terrain phare, Elías Skhiri. Ce dernier, blessé dimanche lors du match opposant son club, l’Eintracht Francfort, à Bochum en Bundesliga, est un absent de taille pour la sélection. Sa vision du jeu et son impact défensif ôteront bien des options au sélectionneur Sami Trabelsi pour sa première sortie à la tête du Onze national après son come-back.

Malgré cette absence, Trabelsi pourra compter sur d’autres éléments clés, dont Issa Laidouni et Naim Sliti, pour assurer la charge offensive aux côtés des Khadhraoui, Chawat et autres Achouri et Letaief.

La dernière séance d’entraînement aura lieu lundi au stade de la Marsa avant que l’équipe ne prenne un vol spécial en direction de Monrovia. Ce déplacement, bien que court, nécessite une adaptation rapide aux conditions locales, notamment climatiques et logistiques.

Du côté du Libéria (145e au classement FIFA), l’enjeu est tout aussi important. Actuellement troisième du groupe avec 7 points, les Lone Stars nourrissent l’espoir de se rapprocher de la première place. Avec une victoire, ils pourraient non seulement menacer la Namibie (2e avec 8 points) mais aussi mettre la pression sur la Tunisie. Le match à domicile représente une opportunité en or pour les Libériens de prouver qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes du groupe.

Avec une moyenne d’âge de 24 ans et demi, la sélection du Libéria, conduite par le technicien libérien Thomas Kojo qui assure l’intérim après le départ du Roumain Mario Marinica, compte en son sein 16 internationaux expatriés.

Parmi les nouveaux venus, il y a lieu de citer le milieu de terrain Solomon Tweh, qui joue pour le club saoudien Al Raed, ainsi que Bryant Farkarlun, attaquant d’Austin FC en Major League Soccer. Augustine Otis, qui n’a pas été appelé depuis plusieurs années, fait également son retour.

Les joueurs libériens, emmenés notamment par des figures comme Oscar Dorley (Slavia Prague), comptent sur leur public pour créer une ambiance hostile et pousser leur équipe vers une performance mémorable. Leur dernier match contre la Guinée Équatoriale, qui s’est soldé par une victoire, a renforcé leur confiance avant cette rencontre décisive.

Pour le Libéria, l’objectif premier est de rester dans la course en se rapprochant du top 2. Avec 7 points, une victoire face à la Tunisie leur permettrait de rester en lice pour une place en barrages, voire de rêver à une qualification directe si les résultats des autres matches leur sont favorables.

Au classement du groupe H, la Tunisie occupe, actuellement, la première place avec 10 points devant la Namibie (2e, 8 points), le Libéria (3e, 7 points), le Malawi (4e, 6 points), la Guinée Equatoriale (5e, 3 points). La Sao Tomé-Et-Principe ferme la marche avec zéro point.

Et, à deux journées du dénouement de cette phase de groupe, chaque point pris ou perdu aura un impact significatif sur la qualification. Les premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement pour la phase finale, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes devront passer par un tournoi de barrage de la CAF pour tenter de décrocher leur billet.