Baisse de l’inflation grâce à la stabilisation des mrix des denrées alimentaires

En février 2025, le taux d’inflation a reculé à 5,7 %, contre 6 % en janvier, selon les données publiées par l’Institut National de la Statistique. Cette baisse s’explique principalement par la diminution des prix des denrées alimentaires, des vêtements et chaussures, des services de santé, ainsi que du logement et de l’énergie domestique. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 7 % en glissement annuel, principalement en raison de la hausse des prix de la viande d’agneau, des légumes frais, des fruits secs, des poissons frais et des volailles, malgré une baisse des prix des huiles alimentaires. Les prix des produits manufacturés et des services ont également augmenté, notamment ceux des vêtements, des chaussures, des produits de nettoyage, et des services de restauration. L’inflation sous-jacente, excluant l’énergie et l’alimentation, a également diminué à 5,7 %. L’indice des prix à la consommation des ménages a légèrement reculé de 0,1 % en février par rapport à janvier, en raison des soldes d’hiver et de l’ajustement des tarifs d’électricité.