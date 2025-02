“Palmobile” : un projet tunisien innovant pour valoriser les fibres de palmier

La Tunisie s’apprête à lancer, le 27 février, un projet novateur baptisé “Palmobile”, visant à valoriser les ressources naturelles locales, notamment les fibres de palmier. Ce projet, porté par un consortium de chercheurs tunisiens et internationaux au Centre de recherche en digitalisation de Sfax, s’inscrit dans le cadre du programme de recherche et d’innovation industrielle. Il repose sur une approche multidisciplinaire alliant numérique, physique et mécanique pour développer des solutions écologiques capables de réduire l’empreinte carbone, alléger les structures et diminuer les coûts de production. De nombreux jeunes diplômés tunisiens issus d’universités étrangères ont contribué à cette initiative, ouvrant ainsi la voie à la création de startups spécialisées dans la fabrication de ces matériaux durables. Selon la coordinatrice du projet, Naïla Khabou Masmoudi, l’objectif de “Palmobile” est de remplacer les fibres de verre et de carbone par des fibres de palmier dans l’industrie automobile et aéronautique, offrant ainsi une alternative respectueuse de l’environnement.