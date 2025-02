Le président de la Coalition tunisienne contre le tabagisme, Hatem Bouzaiane, a indiqué que 48 % des hommes en Tunisie fument et qu’un décès sur cinq est directement causé par le tabac.

Lors d’un séminaire organisé par la direction régionale de la santé de Ben Arous, Bouzaiane a précisé que les dernières statistiques officielles obtenues par la coalition indiquent que 13 200 décès par an sont directement ou indirectement attribuables dus au tabac.

Il a souligné que 25 % des écoliers tunisiens sont des fumeurs, et que ce chiffre ne cesse d’augmenter d’année en année, surtout avec l’émergence de nouvelles formes et de nouveaux modèles de tabagisme et de divers arômes, en particulier avec les cigarettes électroniques.

Il a souligné que 90 % des cas de cancer du poumon sont principalement causés par le tabac.

Il a indiqué que le coût du traitement d’un patient atteint du cancer du poumon varie entre 250 et 300 mille dinars par an. Ce chiffre met en évidence le coût élevé du traitement pour l’individu et pour le système de santé national, qui dépense environ 2 milliards de dinars par an, soit l’équivalent de 1,8 % du PIB, a-t-il dit.

Il a indiqué que la Coalition tunisienne de lutte contre le tabagisme a proposé une nouvelle proposition de loi au ministère de la santé qui vise à adopter une nouvelle approche progressive dans la lutte contre ce phénomène en interdisant le tabagisme aux moins de 18 ans, en activant les mesures relatives aux espaces non-fumeurs et en élargissant les cadres qui les couvrent, outre l’intensification des campagnes de sensibilisation.