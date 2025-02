Tunisie : 100 morts et 421 accidents de la route en six semaines !

Depuis le début de l’année 2025 jusqu’au 7 février, le nombre d’accidents de la route a atteint 421, causant la mort de 100 personnes et faisant 523 blessés. Selon les données du Observatoire National de la Sécurité Routière, l’inattention et le manque de concentration représentent la principale cause des accidents, suivis de près par la vitesse excessive et le non-respect des priorités. Pour la première fois, le gouvernorat de Mahdia a pris la tête du classement des régions les plus touchées, suivi par Tunis, Nabeul et Kasserine. Dans ce contexte, l’Observatoire a recommandé aux usagers de la route de redoubler de vigilance, en particulier face aux conditions météorologiques difficiles qui prévaut tout au long du week-end, avec de fortes pluies sur l’ensemble du territoire. Il a notamment insisté sur la nécessité de maintenir une distance de sécurité et de conduire avec prudence.