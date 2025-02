Nicolas Sarkozy se retire de la vie publique après sa condamnation

Nicolas Sarkozy a annoncé, le samedi 8 février 2025, son retrait de la vie publique et sa décision de ne plus s’exprimer dans les médias. Cette déclaration intervient au lendemain de la mise en place d’un bracelet électronique à son domicile, une première pour un ancien président français. Condamné définitivement à un an de prison ferme pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire des écoutes, il bénéficie d’un aménagement de peine lui permettant de sortir entre 8h00 et 20h00, avec une extension jusqu’à 21h30 les jours d’audience dans le cadre du procès sur le financement libyen de sa campagne de 2007. Tout en poursuivant ses activités professionnelles d’avocat, il a annoncé son intention de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme d’ici la fin du mois, espérant ainsi faire reconnaître ce qu’il considère comme une injustice. Toutefois, ce recours n’aura aucun effet suspensif sur l’exécution de sa peine.