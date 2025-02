Cancer du sein en Tunisie : plus de 4 000 nouveaux cas chaque année, un chiffre en hausse

En Tunisie, le cancer du sein demeure un enjeu majeur de santé publique, avec plus de 4 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, un chiffre qui pourrait atteindre entre 4 200 et 4 300 d’ici 2030, selon le Dr Khaled Rahal, spécialiste en chirurgie des tumeurs mammaires et président de l’Association tunisienne de prise en charge des patientes atteintes du cancer du sein. À l’échelle mondiale, cette maladie est la plus répandue parmi les cancers, avec plus de 2,06 millions de nouveaux cas par an, dépassant désormais le cancer du poumon. Chez la femme, le cancer du sein représente 30 % des cas de cancer, soulignant ainsi l’importance du dépistage précoce. Le Dr Rahal insiste sur le fait qu’un diagnostic à un stade initial, notamment au stade zéro, permet un taux de guérison de 100 %, mettant en avant l’importance des campagnes de sensibilisation et de prévention.