Club Africain : une fresque de Yahya Sinwar au stade de Radès suscite la colère israélienne

Les supporters du Club Africain ont une fois de plus marqué les esprits lors de leur entrée spectaculaire au stade de Radès, exprimant leur soutien à la résistance palestinienne face à l’occupation israélienne. En brandissant une grande fresque représentant Yahya Sinwar, leader de la résistance, assis sur un fauteuil à Gaza avec une canne à la main, accompagnée du message “L’ennemi est brisé, levez le drapeau de la victoire”, les fans ont suscité une vive réaction en Israël. Plusieurs médias israéliens, notamment Israel Hayom, ont qualifié cette initiative de “révoltante” et l’ont dénoncée comme une provocation politique. Sur les réseaux sociaux, des journalistes israéliens ont critiqué la Fédération Internationale de Football (FIFA) pour ne pas intervenir, certains allant jusqu’à demander des sanctions contre le club tunisien. Malgré les controverses, cette manifestation de soutien populaire illustre l’engagement constant des supporters tunisiens envers la cause palestinienne et leur rejet de l’occupation israélienne.