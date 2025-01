Nafta : simulation d’une attaque terroriste dans un hôtel pour renforcer la sécurité nationale

Dans la ville de Nafta, les unités sécuritaires relevant du ministère de l’Intérieur ont mené une opération simulée de grande envergure, lundi 27 janvier 2025, visant à préparer une réponse efficace à une éventuelle attaque terroriste. Ce scénario reproduisait l’intrusion d’un groupe terroriste dans un hôtel avec prise d’otages et victimes. Selon le porte-parole de la Direction générale de la sécurité nationale, le général Imed Memmèche, cet exercice pratique s’inscrit dans le cadre des mesures visant à renforcer la vigilance face à la montée des menaces terroristes à l’échelle nationale et internationale. Mobilisant près de 300 participants, cette simulation a impliqué des forces de sécurité, des unités de renseignement, l’armée nationale ainsi que les ministères du Tourisme et de la Santé pour coordonner les opérations d’évacuation. Le choix de Nafta, région frontalière et destination prisée des touristes, reflète l’importance d’adapter les dispositifs de sécurité aux particularités géographiques et aux risques potentiels. Cette initiative souligne l’engagement des autorités à garantir la sécurité nationale tout en testant la réactivité des différents intervenants face à des scénarios critiques.