Incendie à Regueb : 4 voitures endommagées dans un parking souterrain

Un incendie s’est déclaré le dimanche soir 26 janvier 2025 dans un parking souterrain d’un immeuble résidentiel situé à la ville de Regueb, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Les flammes ont endommagé quatre voitures stationnées à l’intérieur du parking. Les agents de la protection civile de la délégation de Regueb sont rapidement intervenus sur les lieux dès qu’ils ont été alertés et ont réussi à maîtriser l’incendie, empêchant ainsi la propagation des flammes aux étages supérieurs et aux commerces voisins. Heureusement, aucun dommage humain n’a été signalé. Les forces de sécurité de la région ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de cet incendie.