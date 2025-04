L’Algérie saisit la plus grande quantité d’ecstasy jamais enregistrée en Afrique : un million et demi de comprimés

La police algérienne a annoncé, lundi, la saisie record d’un million six cent cinquante mille comprimés d’ecstasy à Mostaganem, dans l’ouest du pays, à bord d’un camion en provenance du port de Marseille.

Il s’agit de la plus importante cargaison de ce type jamais interceptée en Afrique. Selon un communiqué relayé par la télévision publique, la valeur de cette drogue est estimée à plus de quatre milliards de dinars, soit plus de 26 millions d’euros. L’opération a permis de démanteler une structure criminelle internationale opérant entre le Maroc et la France, avec l’arrestation de neuf individus et la saisie de véhicules ainsi que d’importantes sommes d’argent en dinar et en devises étrangères. Les suspects ont été déférés devant la justice pour trafic international de stupéfiants au sein d’une organisation criminelle transnationale et blanchiment d’argent.

Cette saisie survient quelques jours après que la Garde nationale tunisienne a, de son côté, démantelé une autre importante organisation de trafic de drogue, saisissant plus d’un million de comprimés d’ecstasy, marquant ainsi la plus grande opération du genre jamais réalisée en Tunisie.