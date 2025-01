Nouvelle vague de froid, pluies et chutes de neige prévues pour la fin de semaine en Tunisie

L’expert en géographie et spécialiste des risques naturels, Amer Bahba, a indiqué ce lundi qu’il est possible que des pluies de volumes variés tombent au cours de cette semaine, affectant différentes régions de la Tunisie. Lors de son intervention dans l’émission “Sabah El Ward” sur Jawhara FM, il a expliqué qu’une série de dépressions atmosphériques débutera dès demain soir, mardi, et qu’elles seront relativement rapides. Ces précipitations devraient concerner le nord, le centre et le sud du pays, avec des quantités prévues variant de 1 à 30 mm selon les régions. Bahba a également précisé que les températures baisseront de manière notable à partir de mercredi, notamment dans les montagnes de l’ouest. Concernant la deuxième dépression, il a précisé qu’elle commencera vendredi soir ou samedi matin, et sera plus intense que la première, avec de fortes pluies attendues sur le nord et certaines zones centrales, ainsi que la possibilité de chutes de neige sur les hauteurs.