Violation du cessez-le-feu : des navires israéliens bombardent Rafah pendant le retour des déplacés palestiniens

Les forces d’occupation israéliennes ont intensifié leurs attaques en violation de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Dimanche, des navires de guerre ont bombardé la ville de Rafah, coïncidant avec le retour de milliers de Palestiniens déplacés du sud vers le nord de Gaza. Parallèlement, l’agression israélienne se poursuit à Jénine et dans son camp pour le septième jour consécutif, causant la mort de 16 martyrs, des dizaines de blessés et la destruction massive de dizaines de maisons. Selon l’agence de presse palestinienne “Wafa”, les bulldozers israéliens ont rasé le rond-point de la Cinéma et ses environs au centre de Jénine, détruisant les étals des commerçants et creusant les rues, tandis que des affrontements violents éclataient. Dans le camp de Jénine, les forces israéliennes continuent de raser des habitations et de les incendier, dévastant plusieurs quartiers, notamment ceux d’Al-Damj, Al-Bashar et Abdallah Azzam, et faisant monter des colonnes de fumée. Parmi les destructions, deux maisons ont été dynamitées, l’une appartenant à la famille Talalba.