Prudence en Tunisie : forte météo pluvieuse et risques d’orages violents attendus bientôt

À partir de ce lundi 27 janvier 2025, des conditions météorologiques instables affecteront plusieurs régions de la Tunisie, avec des prévisions de fortes pluies accompagnées de températures en baisse. Selon les experts de Météo Arab, un puissant système dépressionnaire se forme à partir du jet-stream polaire, ce qui provoque l’arrivée d’une masse d’air froid vers le sud-ouest de l’Europe. Cela entraînera des pluies abondantes, parfois violentes, et une chute marquée des températures.

Cette perturbation météorologique impactera quatre pays arabes, dont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et, dans une moindre mesure, l’ouest de la Libye. Les précipitations, accompagnées de fortes averses et de risques d’orages, pourraient provoquer des inondations soudaines dans les zones montagneuses et les régions basses. En raison de l’orographie, les zones proches des montagnes de l’Atlas et des terrains vallonnés seront particulièrement vulnérables aux crues et aux inondations.

Les pluies seront particulièrement intenses entre le lundi 27 et le mercredi 29 janvier 2025, avec des risques accrus de fortes accumulations d’eau dans certaines régions. Les autorités et les habitants doivent faire preuve de prudence face à ces conditions météorologiques extrêmes.