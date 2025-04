L’Espérance prépare un dossier pour la CAF sur les agressions de ses supporters en Afrique du Sud

L’Espérance Sportive de Tunis a rassuré ses supporters et leurs familles sur la sécurité des fans ayant fait le déplacement en Afrique du Sud pour assister au match contre Mamelodi Sundowns.

Dans un communiqué publié ce mardi, le club a affirmé que tous les supporters ont regagné Johannesburg sains et saufs, grâce aux mesures prises par la direction pour assurer leur transport en toute sécurité. Par ailleurs, les trois supporters blessés et hospitalisés sont dans un état stable et reçoivent les soins nécessaires. L’EST a également annoncé qu’elle prépare un dossier complet, comprenant toutes les preuves et documents attestant des agressions subies par ses supporters dans les tribunes du stade de Pretoria. Ce dossier sera transmis à la Confédération africaine de football (CAF) afin de défendre les droits de ses fans.

Le club a dénoncé les nombreuses irrégularités organisationnelles constatées, notamment l’ouverture du gradin séparateur entre les supporters des deux équipes en seconde période, en violation des accords établis lors de la réunion technique d’avant-match.