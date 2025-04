Tunisie : arrestation de sept individus recherchés pour appartenance terroriste

Les unités des régions de la Garde nationale de Kasserine, Monastir, Sousse, Sfax et Bizerte, en collaboration avec les services de lutte contre le terrorisme, ont réussi à arrêter sept individus recherchés pour appartenance présumée à une organisation terroriste.

Selon un communiqué publié ce mardi par la Direction générale de la Garde nationale, ces suspects faisaient l’objet de mandats de recherche émis par diverses unités sécuritaires et instances judiciaires, et avaient été condamnés à des peines de prison allant de deux à trois ans. Les autorités ont précisé que les mesures légales nécessaires ont été prises en coordination avec le parquet. Par ailleurs, la Garde nationale a exhorté les citoyens à signaler toute activité suspecte en appelant le numéro 71860135, afin de renforcer la sécurité publique et garantir la protection du pays et de ses habitants.