Tunisie : Prévisions météo du dimanche 30 mars 2025

Selon l’Institut national de la météorologie, la journée de dimanche sera marquée par un temps froid accompagné de pluies éparses.

Des averses matinales toucheront le nord-ouest et le centre, avant de s’étendre progressivement au nord et au centre du pays. Ces pluies seront temporairement orageuses sur les régions côtières, avec un risque de chute de grêle localisée.

Le vent soufflera du secteur nord, restant relativement fort sur les côtes, les hauteurs et le sud, et modéré ailleurs. La mer sera houleuse au nord et agitée sur les autres côtes.

Les températures seront en baisse, variant entre 3 et 7°C sur les hauteurs de l’ouest, 8 et 12°C ailleurs, 11 et 17°C sur le nord et le centre, et 18 à 22°C dans le sud.