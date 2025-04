Annulation du film “The Seven Dogs” suite à un accident sur le tournage en Arabie Saoudite

Le film The Seven Dogs, l’un des projets cinématographiques les plus attendus de l’année 2025, a été annulé en raison d’un accident survenu sur le plateau de tournage.

Le président de l’Autorité générale du divertissement en Arabie Saoudite, Turki Al Sheikh, a annoncé cette décision via son compte officiel sur Facebook, précisant que le réalisateur et deux membres de l’équipe de tournage avaient été blessés. Il a exprimé sa gratitude pour la sécurité de l’acteur Ahmed Ezz et a révélé que les producteurs, acteurs et techniciens seraient compensés par une augmentation de 25 % en raison de leur travail acharné au cours des derniers mois. Il a également souligné que des sanctions seraient prises contre les responsables de la négligence des mesures de sécurité. Le film, dont le budget s’élève à 40 millions de dollars, est l’un des plus coûteux de l’histoire du cinéma arabe et est actuellement en tournage dans les studios Big Time en Arabie Saoudite. La production réunit une distribution prestigieuse, dont Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Hana El Zahat, Tara Emad, et un nombre important d’acteurs égyptiens et arabes, ainsi que des célébrités internationales en tant qu’invités spéciaux.