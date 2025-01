30 % de l’économie tunisienne repose sur les chèques : proposition de retard pour la nouvelle loi

Un groupe de députés a proposé une initiative législative visant à retarder l’application des dispositions de la nouvelle loi sur les chèques, en prévoyant son entrée en vigueur au début de l’année prochaine. Selon Maher Ktari, membre de la Commission des finances, cette législation présente des avantages indéniables qu’il convient de mettre en œuvre, mais un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre aux citoyens, commerçants et banques de mieux se préparer à sa mise en place. Il a souligné l’importance de renforcer le rôle de la lettre de change et de revoir la législation qui la régit. Ktari a précisé que 30 % de l’économie tunisienne repose sur les chèques et a souligné la nécessité pour les banques de proposer des alternatives pour le paiement différé. Cette initiative doit maintenant être examinée par la présidence du Parlement, qui peut convoquer une réunion du Bureau de l’Assemblée pour soumettre la proposition de révision à la Commission des finances et organiser une séance plénière pour en discuter.