Kadhem Saher dévoile pour la première fois une photo avec ses petites-filles

Le grand chanteur arabe Kadhem Saher a créé l’émotion en partageant pour la toute première fois sur les réseaux sociaux une photo en compagnie de ses petites-filles. Accompagnant cette image pleine de tendresse, il a écrit : “Ya hiba Rabbi mina assama wa ajmal hadiya” (Ô cadeau divin venu du ciel et le plus beau des présents). Ce geste rare et touchant a captivé ses fans, révélant une facette intime et familiale du célèbre artiste, connu pour sa discrétion sur sa vie privée. Une publication qui a suscité de nombreuses réactions empreintes d’affection et d’admiration.