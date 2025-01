Observation rarissime : la loutre d’Eurasie repérée à Garâa Sejnane et Tabarka

Dans le cadre du projet Restore NAW mené en partenariat avec le WWF Afrique du Nord, un inventaire faunistique a été réalisé dans la zone humide de Garâa Sejnane, inscrite sur la liste de Ramsar. À cette occasion, une vidéo exceptionnelle d’une loutre d’Eurasie (Lutra lutra) en pleine activité nocturne a été capturée, confirmant la présence de cette espèce en Tunisie malgré les nombreuses menaces qui pèsent sur son habitat naturel. Ces observations, rares en raison du caractère discret et méfiant de ces animaux, ont également été documentées récemment au port de Tabarka grâce à la contribution de Birar Selmi, illustrant l’importance des sciences participatives dans la recherche scientifique. La loutre d’Eurasie, véritable indicateur de la santé des écosystèmes aquatiques, dépend d’un environnement propre, riche en oxygène et en ressources alimentaires. Cependant, elle est gravement menacée par la dégradation de ses habitats due à la pollution, au changement climatique et aux activités humaines. Sa préservation est essentielle pour garantir l’équilibre et la pérennité des écosystèmes aquatiques de la région.