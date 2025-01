Gaza : 60 ans de développement anéantis par 15 mois de guerre

Achim Steiner, directeur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a déclaré que la guerre de 15 mois entre Israël et le Hamas à Gaza a anéanti 60 ans de développement dans le territoire palestinien. Lors d’une interview au Forum économique de Davos, il a révélé que près des deux tiers des bâtiments de Gaza ont été détruits ou endommagés, avec environ 42 millions de tonnes de débris à déblayer, une tâche à la fois dangereuse et complexe. Deux millions de personnes ont perdu leurs maisons ainsi que des infrastructures vitales comme les systèmes d’eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des déchets. Selon Steiner, reconstruire ces infrastructures et relancer l’économie prendra des années, d’autant que le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas complique davantage la situation. Il a également souligné l’ampleur du désespoir des habitants, au-delà des chiffres officiels, et a insisté sur l’importance d’une aide d’urgence avant d’envisager une reconstruction à long terme.