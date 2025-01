La ligne D du réseau ferroviaire rapide du Grand Tunis est mise en service

La ligne D du réseau ferroviaire rapide du Grand Tunis, reliant Tunis à Gobâa (gouvernorat de Manouba), a été officiellement inaugurée ce samedi 25 janvier 2025 par le ministre des Transports, Rachid Amri. Composée de sept stations et équipée de passerelles piétonnes modernes, dont certaines avec ascenseurs, ainsi que de plusieurs ouvrages d’art, cette nouvelle ligne marque une avancée majeure dans le transport public de la région. Après la réussite de la première phase, les travaux de la deuxième phase, incluant tunnels et aménagements à la place de Bardo, seront prochainement lancés. Ce projet, qui s’inscrit dans un plan global de cinq lignes, fait suite au lancement de la ligne E en 2023 et vise à moderniser et à connecter davantage le Grand Tunis.