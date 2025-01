Siliana : la pénurie d’ammonitrate menace la saison céréalière

Hamdi Daouadi, président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche de Siliana Nord, a exprimé son inquiétude face à la gestion de la crise qui frappe le secteur des grandes cultures dans la région, en raison de la pénurie d’ammonitrate. Il a souligné les conséquences négatives que ce manque pourrait avoir sur le rendement des céréales, appelant les autorités concernées à intervenir en urgence pour sauver la saison agricole. Selon lui, les quantités d’ammonitrate disponibles dans les différents points de vente de la région ne couvrent que 10 % des besoins de la wilaya. Cette situation, aggravée par l’absence de stock chez les fournisseurs locaux, met en péril la production céréalière et fourragère, d’autant plus que l’ammonitrate est un élément nutritif essentiel à la croissance des cultures. Il a également alerté sur l’impact de cette pénurie sur l’autosuffisance alimentaire et la disponibilité des produits agricoles sur le marché.