Plusieurs zones des gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Kasserine, privées d’électricité, ce dimanche

Le courant électrique sera coupé, dimanche, dans plusieurs zones des gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Kasserine pour effectuer des travaux de maintenance des réseaux, a annoncé, samedi, la Société tunisienne de l’électricité et du Gaz (STEG).

La coupure d’électricité à Sousse est prévue de 8h jusqu’à 14h. Elle concernera les zones suivantes: Khezama Ouest, Sahloul 1 et 2, Jawhra, Oued Ghenim, lotissement Zaatir, Immeuble Snit Kuriat, lotissement des casernes, Cité Bouhssina route du stade Olympique et le quartier résidentiel derrière la salle couverte.

Pour ce qui est du gouvernorat de Monastir, le courant sera coupé à partir de 8h jusqu’à 14h dans ces zones: la ville de Menzel Harb, la ville de Masjed Issa, Sahline et route de Jemmal. Une coupure (de 8h jusqu’à 15h) est prévue, aussi, dans les délégations de Zramdine et Smirate relevant de la délégation de Moknine.

Prévue entre 8h et 14h, la coupure de courant à Mahdia concernera plusieurs secteurs dont Jebal Dar Waja, une partie de la rue 2 Mars près du Commissariat régional au développement agricole de Sidi Messaoud, rue Ibn Jazzar, une partie de la cité Ennour, une partie de la zone Akwech Dar Cheikh, une partie de la zone Akwech Dar Belhaj, route de Boumerdas et l’avenue de la République.

L’électricité sera interrompue de 8h à 16h à Kasserine dans ces zones: Bouderias et ses environs, Bouchebka et ses environs, Sahraoui et ses environs, Ain Jenane, Lajred, Assaidia et Ratibat.

Le rétablissement de l’électricité se fera progressivement, en fonction de l’avancement des travaux et sans avis préalable, a indiqué la STEG.