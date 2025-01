Droit à la nationalité par naissance : la décision de Trump suspendue par la justice américaine

Le 23 janvier 2025, un juge fédéral américain a suspendu la tentative de Donald Trump d’annuler le droit à la citoyenneté par naissance, une décision qui suscite des débats juridiques intenses.

Lors d’une audience à Washington, le juge John Coughnor a qualifié cette initiative de “clairement anticonstitutionnelle” après plus de quatre décennies d’une interprétation bien établie du droit. Cette mesure faisait partie des efforts de Trump pour imposer une politique migratoire plus stricte, notamment en ce qui concerne les 11 millions de migrants sans papiers aux États-Unis. Durant sa campagne, Trump avait promis de lancer la plus grande opération de déportation de l’histoire américaine et d’abroger le droit à la nationalité par naissance, qu’il considérait comme une aberration. Pour parvenir à ses fins, il avait même envisagé de déclarer l’état d’urgence nationale, une démarche qui lui permettrait d’utiliser les ressources du Pentagone pour renforcer sa politique migratoire.