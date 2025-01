Azza Slimane répond aux rumeurs de chirurgie esthétique : “Je suis fière de ma beauté carthaginoise”

Lors de la cinquième édition des Joy Awards 2025 à Riyad, en Arabie Saoudite, l’actrice et mannequin tunisienne, Azza Slimane, a marqué l’événement en animant la cérémonie aux côtés de Wissam Breidy et Yasmine Zaitoun. Sa présentation, mêlant anglais et tunisien, a apporté une touche unique à la soirée. Cependant, après cet éclatant moment, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, prétendant qu’elle aurait subi des interventions de chirurgie esthétique. En réponse à ces spéculations, Azza Slimane a pris la parole sur ses réseaux sociaux le samedi 25 janvier 2025, pour démentir catégoriquement ces allégations. Elle a souligné que son apparence est le fruit de la beauté naturelle, précisant : “Je suis tunisienne, de Carthage, et je suis fière de mes gènes. Mon charme est un don de Dieu, 100% naturel.”