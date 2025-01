La Douane tunisienne déjoue une tentative de contrebande de 2,6 millions de dinars

La Douane tunisienne a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi, que ses unités de la garde douanière à Tataouine et El Faouar ont réussi à déjouer une tentative de contrebande de marchandises d’une valeur totale estimée à 2,6 millions de dinars. À Tataouine, en coordination avec l’armée nationale, la cinquième unité basée à Médenine a intercepté trois véhicules tout-terrain sans plaques d’immatriculation ni documents, bloqués dans les dunes de sable. Ces véhicules transportaient une grande quantité de cigarettes et de caméras de surveillance, pour une valeur estimée à 1,2 million de dinars, tandis que les véhicules eux-mêmes valaient plus de 400 000 dinars. Par ailleurs, la quatrième unité basée à Gafsa, opérant à El Faouar, a saisi une importante cargaison de cigarettes électroniques et de produits cosmétiques transportée dans un camion, dont la valeur totale, y compris le véhicule, dépasse 1 million de dinars. Cette opération illustre l’efficacité des forces douanières tunisiennes dans la lutte contre la contrebande et la protection de l’économie nationale.