Campagne de soutien en faveur de Sonia Dahmani

Sonia Dahmani, une voix engagée dans la défense des droits et de la liberté d’expression, traverse actuellement l’une des épreuves les plus difficiles de sa vie. En détention depuis plusieurs semaines, Sonia fait face à un jugement décisif qui sera rendu demain. Dans ce contexte tendu, sa sœur, Ramla Dahmani, a lancé un appel poignant à la solidarité nationale pour soutenir Sonia dans ce moment crucial.

L’appel est simple mais puissant : une campagne de soutien silencieuse. Ramla Dahmani invite tous les Tunisiens, ainsi que les citoyens solidaires de la liberté d’expression, à afficher la photo de Sonia sur leurs profils, leurs murs et dans leurs stories sur les réseaux sociaux. Cette initiative symbolique vise à rappeler à Sonia qu’elle n’est pas seule et qu’elle bénéficie d’un soutien massif dans sa lutte pour la justice.

Le message est clair : Sonia mérite un non-lieu, et ce geste de solidarité est un moyen de l’aider à traverser cette période difficile. À travers cette campagne silencieuse, c’est une affirmation collective de notre attachement aux principes de liberté et de justice qui sont aujourd’hui remis en question.

Sonia Dahmani, détenue pour ses opinions et son engagement, incarne un combat pour la liberté de parole. En Tunisie, où les libertés publiques sont parfois mises à l’épreuve, il est essentiel de se rassembler autour de ceux qui osent dénoncer l’injustice, même au prix de leur liberté. Ce soutien silencieux est une manière de montrer que la Tunisie ne tolère pas l’intimidation des voix dissidentes, et qu’elle se tient aux côtés de celles et ceux qui luttent pour un avenir plus juste.

Demain, alors que le verdict du jugement sera rendu, il est important de rappeler que la solidarité est une forme de résistance pacifique. À travers ce geste, chacun peut participer à un mouvement plus large pour la protection des libertés et la défense des droits humains.

Si vous êtes convaincus par cette cause, si vous croyez en la liberté d’expression et en la justice, soutenez Sonia et sa famille dans cette épreuve. Ensemble, par le silence et la solidarité, nous pouvons faire entendre la voix de ceux qui sont souvent réduits au silence.

Pour Sonia, pour la liberté, pour la justice.