Arabie saoudite : 14 nouvelles découvertes de pétrole et de gaz

Le ministre saoudien de l’Énergie, Abdelaziz ben Salmane, a annoncé la découverte de 14 nouveaux gisements de pétrole et de gaz par la compagnie nationale Aramco, situés dans la région orientale et le désert du Rub al-Khali.

Ces découvertes comprennent six champs et deux réservoirs de pétrole brut, ainsi que deux champs et quatre réservoirs de gaz naturel. Le ministre a souligné que ces nouvelles ressources renforcent la position de leader mondial de l’Arabie saoudite dans le secteur énergétique, en mettant en évidence la richesse de ses réserves en hydrocarbures. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement économique du royaume et consolident sa capacité à répondre durablement à la demande énergétique mondiale. Malgré sa participation depuis 2022 à l’accord de réduction de la production au sein de l’alliance OPEP+, l’Arabie saoudite demeure le deuxième producteur mondial de pétrole brut derrière les États-Unis.

Par ailleurs, sa production de gaz naturel a légèrement augmenté en 2023, atteignant 123,5 milliards de mètres cubes contre 122,9 milliards en 2022, selon les données de l’OPEP.