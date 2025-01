Suspension des cours à Jendouba en raison des intempéries

La commission régionale de prévention des catastrophes et de secours à Jendouba a décidé de suspendre les cours dans tous les établissements éducatifs de la région le vendredi 17 janvier 2025. Cette décision intervient en raison des fortes précipitations enregistrées dans le nord-ouest, de l’humidité accrue des sols, ainsi que de la montée des eaux dans les oueds, augmentant le risque de glissements de terrain, particulièrement dans les zones montagneuses. En se basant sur les alertes émises par l’Institut National de la Météorologie et dans le souci de préserver la sécurité des élèves, du personnel éducatif et des usagers de la route, le gouverneur de Jendouba, président de la commission, a pris cette mesure après consultation des membres de la commission. Les autorités appellent également à la prudence, notamment pour les résidents proches des oueds, et encouragent à contacter les services compétents en cas de nécessité.