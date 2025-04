Commémoration du 9 avril : accès gratuit aux sites et musées historiques à travers la Tunisie

À l’occasion de la commémoration de la Fête des Martyrs, célébrée chaque année le 9 avril en mémoire des événements de 1938, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle ouvre exceptionnellement ce mercredi 9 avril 2025 les portes de l’ensemble des sites archéologiques, monuments historiques et musées placés sous sa tutelle, et ce gratuitement pour le grand public.

Dans un communiqué publié la veille, l’agence rappelle que l’accès gratuit à ces lieux est également possible chaque premier dimanche du mois ainsi que lors des grandes dates liées au patrimoine, telles que la Journée internationale des monuments et des sites (18 avril) et la Journée internationale des musées (18 mai), sans oublier les jours fériés nationaux. Une liste détaillée des sites concernés a été publiée, couvrant l’ensemble des régions du pays, de Carthage et du musée du Bardo à Tunis, jusqu’aux musées de Gafsa, Djerba et Jendouba, en passant par les joyaux historiques de Kairouan, Sousse, Le Kef, Dougga, El Jem ou encore Kerkouane.

Cette initiative vise à encourager la population à redécouvrir la richesse du patrimoine tunisien, dans un esprit de mémoire, de culture et de citoyenneté.