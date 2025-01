Agressions de l’occupation à Gaza : Martyrs et blessés suite à des bombardements intenses

Plusieurs citoyens sont tombés en martyrs et d’autres blessés, mardi soir, après que l’occupation a bombardé le centre de la ville de Gaza.

Les correspondants de WAFA dans la bande de Gaza ont rapporté, citant des sources médicales, qu’au moins deux citoyens sont tombés en martyrs et plusieurs autres blessés, après que les forces d’occupation sionistes ont ciblé un groupe de citoyens à proximité du carrefour de Saraya, dans le centre de la ville de Gaza

Dans le sud de la bande de Gaza, deux citoyens ont été blessés lorsque les forces d’occupation sioniste ont bombardé des terres agricoles près du 17e rond-point à l’ouest de Khan Yunis, et les forces d’occupation ont ouvert le feu à l’est de la ville d’Al-Qarara, au nord-est de la ville.

L’artillerie de l’occupation a également violemment ciblé la zone nord d’Al-Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

Les forces d’occupation poursuivent leur agression sur la bande de Gaza, par voie terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, ce qui a entraîné le martyre de 46 645 citoyens et la blessure de 110 012 autres, tandis que des milliers de victimes sont toujours sous les décombres et sur les routes, les ambulances et les équipes de secours ne peuvent pas à les atteindre.