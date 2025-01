Kairouan : une femme blessée suite à l’effondrement d’un bâtiment

Ce samedi 4 janvier 2025, une femme a été blessée de manière variable suite à l’effondrement d’une partie d’un bâtiment abandonné au centre-ville d’El Atifa à Kairouan. La victime a été immédiatement transportée à l’unité des Aghlabides de l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar pour recevoir les soins nécessaires. L’incident a eu lieu dans un immeuble dont le dernier étage faisait l’objet d’une décision de démolition, en raison de son état vétuste, parmi plusieurs autres bâtiments menaçant de s’effondrer. Suite à l’accident, le gouverneur de Kairouan, Zakir Al-Barqawi, s’est rendu sur les lieux et a échangé avec les habitants et les artisans de la ville, qui ont exprimé leur inquiétude et appelé à des mesures légales immédiates pour traiter les bâtiments anciens et abandonnés, désormais dangereux pour la sécurité des passants.