Ooredoo Tunisie signe un partenariat stratégique avec l’Université ESPRIT

Ooredoo Tunisie est ravi d’annoncer la signature d’une convention de partenariat stratégique avec l’Université ESPRIT, l’une des institutions d’ingénierie les plus prestigieuses en Tunisie. Ce partenariat marque le début d’une nouvelle phase d’innovation, de développement et d’éducation continue, visant à renforcer la collaboration entre le monde des affaires et le milieu académique, tout en préparant les jeunes talents à relever les défis du futur.

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a exprimé sa joie d’officialiser cette collaboration avec l’Université ESPRIT, soulignant que cet accord contribuera au développement des secteurs technologique et éducatif en Tunisie, tout en offrant aux étudiants de nouvelles opportunités d’apprentissage dans des domaines clés tels que l’Intelligence Artificielle (IA) et la 5G.

« C’est un grand honneur pour nous de signer aujourd’hui cet accord avec l’Université ESPRIT. Ce partenariat est un pas important pour favoriser l’innovation et offrir aux étudiants de nouvelles opportunités de travailler sur des technologies de pointe, telles que l’IA et la 5G, qui façonneront l’avenir numérique de la Tunisie », a déclaré Mansoor Rashid Al-Khater.

Tahar Ben Lakhdar, Directeur Général de l’Université ESPRIT, a également exprimé son enthousiasme pour ce partenariat, en déclarant : “Cet accord représente une étape cruciale dans le développement de l’écosystème académique et professionnel en Tunisie. Il renforce la connexion entre l’enseignement supérieur et le monde des affaires, offrant à nos étudiants des opportunités uniques de travailler sur des technologies avancées qui façonnent l’avenir. Nous sommes fiers de nous associer à Ooredoo Tunisie, un leader de l’innovation et de la technologie, pour garantir que nos étudiants soient prêts pour l’ère numérique.”

Le partenariat portera sur plusieurs domaines clés, notamment la recherche et le développement, l’intégration des technologies de la 5G et de l’IA dans les projets académiques, la formation des étudiants, ainsi que la combinaison de l’expertise académique et de l’expérience industrielle. Grâce à cette collaboration, les étudiants d’ESPRIT auront l’occasion de travailler sur des projets pratiques, développant des solutions concrètes aux défis futurs des télécommunications.

De plus, Ooredoo et ESPRIT organiseront des événements communs tels que des conférences et des hackathons, visant à stimuler l’innovation et à favoriser les échanges de connaissances entre les étudiants, les académiciens et les professionnels de l’industrie.

Mansoor a ajouté : « Nous croyons fermement que la collaboration entre les universités et le secteur privé est essentielle pour construire une main-d’œuvre compétitive et durable, prête à relever les défis d’un monde de plus en plus numérique. »

Ce partenariat est seulement le début, et les deux parties sont engagées à soutenir la croissance de la Tunisie à travers des programmes de formation innovants, des collaborations en recherche, et des événements qui inspireront les générations futures.

Ooredoo Tunisie reste enthousiaste quant aux résultats potentiels de ce partenariat et se réjouit de l’impact positif qu’il aura sur le parcours de transformation numérique de la Tunisie.