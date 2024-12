Panne majeure chez Meta : Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads affectés

La société Meta fait actuellement face à une panne majeure touchant l’ensemble de ses plateformes, notamment Facebook, Instagram, Threads, Messenger et WhatsApp. Selon le site Downdetector.com, une augmentation significative des signalements d’utilisateurs a été enregistrée, avec plus de 70 000 rapports signalant des dysfonctionnements sur ces services. En particulier, Facebook a été la cible de plus de 100 000 signalements, témoignant de l’ampleur et de la gravité du problème. Cet incident massif perturbe des millions d’utilisateurs à travers le monde, impactant des outils de communication essentiels au quotidien.