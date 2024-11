Football – Ligue 1 : Un choc peu commun en haut du tableau entre l’O Béja et l’ES Zarzis samedi

Un choc peu commun du haut de tableau marquera la première tranche des affiches de la 8e journée de la Ligue 1 du championnat professionnel, samedi, à Medjez El Beb entre le leader, l’Olympique de Béja et son dauphin, l’Espérance sportive de Zarzis.

Bien loti, jusque-là, en pôle position avec 17 points, le club de la capitale du sucre, toujours invaincu (5 victoires et 2 nuls), affiche les mêmes statistiques avec son adversaire et poursuivant direct (5 succès contre 1 nul et 1 défaite), qu’il ne devance que d’un seul point.

En effet, restés sur deux nuls concédés face à deux sérieux prétendants en championnat, le Club Africain 1-1 à Medjez El Beb et le Club sportif Sfaxien 0-0 au Taieb Mhiri, les protégés de Yamen Zelfani, aspirent gouter de nouveau à la victoire et conforter leur avance.

Pour sa part, le club de la capitale des oliviers, nouveau promu, tentera de confirmer ses bons débuts en Ligue 1 sous la houlette de Anis Boujelbène, en décrochant un 6e succès.

Le Club Africain, troisième avec 15 points, négociera, quant à lui, un nouveau déplacement à Tataouine, où il affrontera l’Union sportive de la place, lanterne rouge (3 points), avec l’ambition d’arrêter l’hémorragie des points et de renouer avec les victoires.

Restés sur trois nuls consécutifs, les protégés du français David Bettoni savent pertinemment qu’un faux pas risque de les éloigner davantage de la tête du classement, mais le moral des troupes sérieusement touché par la blessure du gardien Moez Hassan, victime d’une grave fracture au pied et dont la saison a déjà pris fin, accentuera la difficulté de leur déplacement dans le sud.

En face, les locaux en bute à une sévère crise de confiance après une série de mauvais résultats (5 défaites consécutives et 15 buts encaissés), n’aura plus d’options de celle de la victoire. Ils n’auront, pour ce faire, qu’à profiter du double avantage du terrain et du public.

Pour sa part, l’US Monastirienne, troisième ex aequo avec le club africain (15 points), accueillera dimanche au stade Ben Jannet le CS Sfaxien (7e, 10 points).

Les fils de la capitale du Ribat ambitionnent de rester sur leur bonne lancée et poursuivre leur série positive de quatre victoires et trois nuls face à un adversaire fébrile, objet d’une énorme pression et dont l’entraineur portugais Alexandre Santos risque de se voir éjecté en cas d’un autre faux pas.

La 8e journée sera, en outre, marquée par un nouveau petit derby de la capitale, entre le promu, la JS Omrane (7e, 10 points) et le Stade tunisien (5e, 14 points), samedi, au complexe Hedi Ennaifer du Bardo.

Un derby qui s’annonce fort attrayant au vu des belles prestations livrées par les deux formations, notamment, celle du Bardo sous la houlette de l’un des chouchous du club, Maher Kenzari, auteur d’une série de 6 matchs sans défaite, et demeurant intraitable à domicile.

Toutefois, la mission des stadistes de se rapprocher de la tête du classement ne sera pas pour autant facile face à un adversaire dont le rang ne reflète pas les performances et qui gagne en assurance au fil des matchs.

Du côté de Tunis, l’Espérance sportive (6e) recevra samedi au stade Hamadi Agrébi de Radès, l’AS Gabés (9e, 8 points) pour confirmer son éveil après la victoire acquise aux dépens de l’Etoile du Sahel lors de la 7e journée à Sousse 2-0.

Les sang et or, qui semblent ainsi se reprendre après une mauvaise série de trois nuls et une défaite, joueront cette semaine sous les directives d’un nouveau staff technique conduit par le technicien roumain Laurentiu Reghecampf, et ambitionnent de sortir victorieux contre la Zleza, avant d’aborder la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.

L’AS Gabés comptera, lui aussi, sur son nouveau technicien, Chiheb Ellil dont la première sortie a été couronnée de succès face à l’ES Métlaoui, pour tenter de décrocher un résultat positif face au champion en titre et sortir du ventre mou du tableau.

Au stade 15 octobre de Bizerte, la confrontation attendue entre le CA Bizertin et l’Etoile du Sahel, respectivement 13e et 14e du classement, sera sans merci.

Les deux équipes ont jusque-là raté leur début de saison et peinent à trouver leur équilibre et à se relancer dans la compétition.

Les deux formations ont déjà changé d’entraineurs et comptent désormais sur Sami Gafsi du coté des cabistes et Mohamed Mkacher du côté des étoilés pour redresser la barre et réagir pendant qu’il est encore temps.

Les deux dernières affiches de dimanche, mettront aux prises des équipes du bas du tableau principalement dont un duel entre l’AS Soliman (10e, 7 points) et l’EGS Gafsa (lanterne rouge, 3 points), et un derby sudiste entre l’ES Métlaoui (11e, 6 points) et l’US Ben Guerdane (12e, 5 points).