Oui, le boycott a réussi : Carrefour ferme ses portes en Jordanie face à une mobilisation citoyenne sans précédent !

La fermeture des 51 magasins Carrefour en Jordanie, effective depuis le 4 novembre 2024, illustre l’impact puissant d’une campagne de boycott populaire en faveur de la cause palestinienne. Face à une chute des ventes de plus de 80 % depuis le début des hostilités en octobre 2023, les Jordaniens se sont mobilisés contre les marques perçues comme soutenant Israël, avec Carrefour parmi les principales cibles. Des vidéos montrant des soldats israéliens utilisant des sacs de l’enseigne ont intensifié la détermination des consommateurs à boycotter. Ce mouvement a non seulement conduit à la fermeture de Carrefour, mais a également favorisé une prise de conscience collective sur l’importance de soutenir les produits locaux. Le professeur d’économie Amer Choubaki souligne que cette initiative est devenue un véritable mode de vie pour les Jordaniens, renforçant ainsi l’économie nationale et envoyant un message clair : la voix des citoyens peut véritablement influer sur les choix des multinationales.