Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps pour aujourd’hui, mercredi, sera marqué par quelques pluies éparses le matin dans le nord et la région du Sahel, avec des passages nuageux dans les autres régions, devenant progressivement plus denses l’après-midi dans les zones ouest du nord et du centre.

Les températures maximales varieront entre 22 et 27 degrés dans le nord, le centre et le sud-est, et avoisineront les 19 degrés dans les hauteurs de l’ouest, tandis qu’elles seront entre 25 et 29 degrés dans les autres régions. Les vents souffleront du secteur sud dans le nord et le centre, et du secteur est dans le sud, faibles à modérés entre 5 et 30 km/h, puis se renforceront relativement dans l’après-midi près des côtes et dans le sud. La mer sera agitée à houleuse dans le golfe de Gabès et peu agitée sur le reste du littoral.