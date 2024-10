Tunisie-Election Présidentielle 2024 : L’ISIE déclare fausses les publications sur les taux de participation à l’étranger

“Toutes les publications relatives aux résultats du vote, aux chiffres et aux taux de participation à l’élection présidentielle à l’étranger, diffusées sur certaines plateformes de réseaux sociaux, sont totalement fausses et erronées, et n’ont aucun lien avec la réalité”, a souligné l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE).

Dans son communiqué publié vendredi, l’ISIE a précisé que ces fausses informations et publications ne proviennent pas de sources officielles ou d’institutions spécialisées. “Il s’agit de moyens non éthiques et interdits par la loi visant à tromper les électeurs et à influencer leur volonté”, lit-on de même source. L’Instance a ajouté que toutes les personnes impliquées dans la diffusion de ces informations seront poursuivies en justice.