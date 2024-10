Israël déclare : l’Iran a tiré des missiles sur notre territoire

Le mardi, l’armée israélienne a annoncé qu’Iran avait récemment lancé des missiles vers Israël. Cette escalade des tensions a été accompagnée de l’activation des sirènes d’alerte dans la ville occupée de Jérusalem, signalant un risque imminent. Cette situation souligne les tensions croissantes dans la région et l’impact des hostilités entre les différents acteurs, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité et à la stabilité en Israël et dans les territoires environnants. Les autorités israéliennes restent en état d’alerte alors qu’elles évaluent la situation et prennent des mesures pour protéger la population.