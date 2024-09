Vers une vie plus longue : les secrets de la longévité enfin révélés avec la découverte d’un gène clé

Des chercheurs de l’Université de Tübingen en Allemagne ont fait une découverte majeure en identifiant un gène essentiel à la longévité humaine, lié à la protéine ribosomale S6 kinase 1 (S6K1).

Publiée dans la revue Nature Aging, cette étude révèle que l’inhibition de S6K1 pourrait non seulement réduire l’inflammation mais aussi prolonger la vie, imitant les effets bénéfiques d’une restriction calorique tels que la réduction de la graisse corporelle et une meilleure résistance au diabète. Cette avancée ouvre de nouvelles perspectives dans la compréhension du vieillissement, en particulier en ce qui concerne le rôle crucial de la voie de signalisation mTOR dans la régulation de la croissance, du métabolisme et de la sénescence cellulaire. Les chercheurs envisagent de poursuivre leurs travaux pour approfondir l’interaction entre métabolisme, sénescence et inflammation, avec l’objectif de développer des thérapies pour lutter contre les maladies liées au vieillissement. En attendant, l’adoption d’un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée et un bon sommeil, reste primordiale pour une vie plus longue et en meilleure santé.