Nabeul : Tirage au sort pour la rotation des membres du conseil régional

Le tirage au sort pour la rotation des membres du conseil régional et la rotation de la présidence du conseil régional et des conseils locaux a eu lieu, dimanche, à la Maison de la culture de Nabeul, en présence des membres de l’Instance régionale indépendante des élections, d’un huissier notaire, des membres des conseils locaux et des représentants des médias.

Le tirage au sort pour le conseil régional a abouti à la sélection des membres suivants :

Président : Moez Ben Taleb du sous-district de Garmbalia

Membres:

Heni Rachdi (Hammamet)

Rafik Berrazga (Nabeul)

Riadh Ben Alaya (El Mida)

Noura Ben Gdara (Haouaria)

Nabil Sassi (beni Khalled)

Siwar Krab (Beni Khiar)

Bechir ben Moussa (Bouargoub)

Abdelbasset Ben Mna (Takelsa)

Sami Ben Ammar (Hammam Ghzez)

Ahmed Klai (Dar Chaabane El Fehri)

Mourad Boukhris (Slimane)

Rim Galloub (Korba)

Moez Ben Taleb (Grombalia)

Mohamed Dhaou (Kelibia)

Mohamed Jelassi (Menzel Bouzelfa)

Jamila Bben Nasser (Menzel Temim

Le tirage au sort concernant la rotation de la présidence des conseils locaux a abouti à la sélection des présidents suivants:

Chokri Ben Younes, président du conseil local de Hammamet

Noureddine El Azib, président du conseil local de Nabeul

Mohamed Korbi, président du conseil local d’El Mida

Wael Ben Brik, président du conseil local de Haouaria

Sadok Jerbi, président du conseil local de Beni Khalled

Chokri Amira, président du conseil local de Beni Khiar

Khaled Khefifi, président du conseil local Bouarqoub

Fethi Ben Rhouma, président du conseil local de Takelsa

Elies El Ghazi, président du conseil local de Hammam El Ghazez

Mehrez Ayachi, président du conseil local de Dar Chaabane El Fehri

Mohamed Amine Nouira, président du conseil local de Slimane

Ramzi Ben Othman, président du conseil local de Korba

Alaeddine El Barki, président du conseil local de Grombalia

Mohamed Ali Guerbouj, président du conseil local de Menzel Bouzelfa

Nadia Majid, présidente du conseil local de Kélibia

Le poste de président du conseil local à Menzel Temim est resté vacant en raison de l’absance de candidats.

“Le processus de tirage au sort pour la rotation des membres du conseil régional et la rotation de la présidence du conseil régional et des conseils locaux s’est fait essentiellement par consensus entre les candidats”, a indiqué le président de l’Instance régionale indépendante des élections à Nabeul, Aroussi Ben Abdallah, dans une déclaration à l’agence TAP.

Il a précisé que ce processus a été fait en trois étapes: la sélection des représentants des conseils locaux au sein du conseil régional, puis le tirage au sort pour la rotation de la présidence du conseil régional et après pour la présidence des 16 conseils locaux

“L’opération exceptionnelle de mise à jour qui a démarré depuis le 12 août et qui s’est poursuivie jusqu’au 20 septembre 2024, a impliqué plus de 6500 électeurs, d’autant plus que le nombre des électeurs inscrits a dépassé les 600.000”, a ajouté le responsable.