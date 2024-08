Remaniement du 25 août : 6 figures clés conservent leurs portefeuilles ministériels

Un remaniement ministériel a été officialisé le 25 août 2024 par le président de la République, Kaïs Saïed, impliquant 22 ministres et secrétaires d’État.

Parmi ceux qui ont conservé leurs fonctions figurent Khaled Nouri, ministre de l’Intérieur, Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances, et Leila Jaffel, ministre de la Justice. Sara Zaafrani Zenzri demeure à la tête du ministère de l’Équipement et de l’Habitat, tandis que Fatma Thabet continue de diriger le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie. Les secrétaires d’État Sofien Bessadok et Wael Chouchane, respectivement responsables de la sûreté nationale et de la Transition énergétique, ont également été confirmés dans leurs postes.