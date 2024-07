Étude : 60 % des migrants irréguliers en Tunisie sont arrivés via l’Algérie

Une étude menée par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux révèle que 60 % des migrants irréguliers en Tunisie sont arrivés par la frontière terrestre avec l’Algérie.

Cette enquête, qui a porté sur un échantillon de 379 migrants, montre également que 23 % ont traversé la frontière libyenne pour entrer en Tunisie. La recherche, réalisée entre mars et mai 2024, indique que la majorité des migrants viennent de pays d’Afrique subsaharienne, dont le Soudan, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire. Les principaux motifs de migration sont la fuite des régimes répressifs (66 %) et des changements climatiques. Sur le plan des conditions de vie, 75,4 % des migrants ont dû changer de résidence au moins une fois pour échapper aux autorités, et beaucoup vivent dans des conditions précaires. L’étude révèle aussi que 77 % des migrants ont subi des violences, principalement verbales et racistes. La situation des migrants en Tunisie est jugée préoccupante, avec des difficultés d’accès aux soins et une tendance à la migration par voie maritime vers l’Italie. Le Forum souligne également la responsabilité des autorités tunisiennes dans les tensions entre migrants et citoyens, en raison du manque d’opportunités de travail et de soutien financier pour les migrants. Les résultats complets de l’étude seront publiés en septembre-octobre prochain.