Siliana : une reforestation réussie transforme 343 hectares en véritables poumons verts

À Siliana, les efforts de reforestation se poursuivent avec succès dans les montagnes de la région.

Au cours des mois de juillet et août, les agents des forêts, en collaboration avec des associations tunisiennes actives, se consacrent à l’entretien et à l’irrigation des surfaces reboisées dans les forêts de Jebel Barkou, Jebel El-Achab, Jebel El-Merkeb et Jebel Kesra. Selon Sabri El-Welani, directeur régional des forêts à Siliana, environ 343 hectares ont été reboisés, comprenant 130 hectares dans la zone d’Alelica à Jebel Kesra, ravagée par un incendie en 2018, ainsi que 45 hectares dans la zone de Demane, 18 hectares entre les forêts de Jebel El-Achab et Jebel El-Merkeb à Kasserine, et 150 hectares à Jebel Barkou. Les plantations comprennent divers types d’arbres tels que l’arganier, le caroubier, le jujubier et le cyprès de l’Atlas. Les opérations d’irrigation et d’entretien se poursuivent tout au long de l’été pour assurer la réussite des plantations, et les résultats sont jugés satisfaisants avec un taux de réussite encourageant.