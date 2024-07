L’ISIE Adopte une nouvelle mesure pour faciliter le vote des Tunisiens à l’étranger

Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a adopté, mercredi, lors d’une réunion présidée par Farouk Bouasker, président de l’ISIE, une décision concernant les Tunisiens à l’étranger, qui stipule que tout Tunisien résidant à l’étranger peut voter le jour du scrutin (4 et 5 octobre) dans n’importe quel centre de son choix, sans être lié au centre où il est inscrit, a indiqué Mohamed Tlili Mansri, porte-parole de l’ISIE.

Cette décision, approuvée lors de la présentation du plan opérationnel de l’Instance pour les élections présidentielles de 2024, facilitera aux Tunisiens résidant à l’étranger l’accomplissement de leur devoir électoral, a affirmé Mnasri, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Il a ajouté que le conseil de l’ISIE a également décidé d’accepter l’ensemble des objections (7 objections) aux listes électorales initiales, rendues publiques, samedi et dimanche (6 et 7 juillet), par l’ISIE, au sein des sous-directions électorales et sur son site officiel.

L’ISIE avait annoncé, conformément au calendrier rendu public le 4 juillet 2024, l’ouverture à la réception des demandes d’objections, le lundi et mardi (8 et 9 juillet) au sein des sous-directions électorales pendant les heures de travail, et par courrier électronique pour ceux qui se trouvent en dehors de la Tunisie.