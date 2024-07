Coopération éducative : La Chine offre des bourses aux étudiants tunisiens

Le gouvernement chinois a promis d’offrir des bourses universitaires aux lauréats du baccalauréat tunisien pour poursuivre leurs études en Chine, ainsi qu’un soutien financier pour développer l’enseignement de la langue chinoise en Tunisie.

Cet accord a été conclu lors d’une rencontre entre Fathi Mohamed, Directeur Général de l’Inspection Générale de la Pédagogie de l’Éducation, et Ru Xin, Directrice de l’Institut Confucius de Tunis. Les deux parties ont également convenu de rédiger un projet de partenariat et de coopération entre les ministères de l’Éducation tunisien et chinois, visant à encourager l’apprentissage de la langue chinoise et à généraliser cette pratique dans les clubs de langues étrangères. Le ministère de l’Éducation a précisé sur sa page Facebook que l’accord inclut également la fourniture de ressources technologiques pour équiper les laboratoires de langues dans les écoles tunisiennes. En outre, il a été décidé de promouvoir l’échange d’expertises entre les deux pays, y compris l’envoi de formateurs et d’enseignants tunisiens en Chine, le recrutement de diplômés des écoles professionnelles tunisiennes par des entreprises chinoises en Tunisie, et la présentation de programmes de formation à distance en langue chinoise, ainsi que le suivi des bons résultats obtenus dans ce domaine.